United, Herrera: "Non so se rinnoverò. Barça? Magari una delle 15 idee"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Futuro al Manchester United in bilico per Ander Herrera, centrocampista spagnolo dei Red Devils che ha parlato al Mundo Deportivo del suo rinnovo di contratto: "Finirò questa stagione ma non so se rinnoverò. Abbiamo iniziato a trattare ma nulla è ancora deciso. Il Barcellona? Non sono mai stato vicino al Barcellona. Magari a volte hanno pensato a me come a una delle 15 alternative sulla lista, ma non si può dire che sia stato vicino a firmare per loro".