United in crisi, Ince accusa: "I giocatori vogliono esonerare Mourinho"

Ai microfoni di Paddy Power News, Paul Ince stecca i giocatori del Manchester United. "A mio avviso stanno perdendo e giocando male per fare in modo di non avere più José Mourinho come allenatore. I giocatori dovrebbero mostrare desiderio e voglia, anche quando poi falliscono il risultato. Non ci sono scuse: sono professionisti con super ingaggi, in uno dei più grandi club di sempre e alcuni stanno provando a mettere i bastoni tra le ruote a Mourinho".