United, Matic: "Le bombe in Serbia dietro il mio 'no' al poppy"

Nemanja Matic ha deciso di non indossare sulla sua maglia il Remembrance Poppy, ossia una coccarda a forma di papavero, per ricordare le vittime della Prima Guerra Mondiale (quest'anno ricorrevano i 100 anni) e spiega i motivi attraverso il proprio profilo Instagram: "Capisco pienamente perché le persone indossino i poppies e rispetto totalmente le ragioni di ognuno e ho totale compassione per chi ha perso i propri cari a seguito del conflitto. Tuttavia per me è solo un ricordo dell'attacco che ho subito personalmente da giovane, spaventato ragazzino di 12 anni che viveva a Vrelo, mentre il mio Paese veniva devastato dai bombardamenti in Serbia nel 1999. Sebbene l'abbia fatto in precedenza, riflettendo, mi rendo conto che non sia giusto per me indossare il poppy sulla mia maglia".