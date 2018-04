United, si cerca tecnico per la squadra femminile: annuncio sul sito

© foto di Imago/Image Sport

Dopo aver deciso di entrare nel mondo del calcio femminile il Manchester United è ora alla ricerca di un tecnico a cui affidare la squadra nella prossima stagione e lo fa in maniera non proprio usuale per un club fra i più famosi e ricchi al mondo. Ovvero con un annuncio di lavoro pubblicato sul proprio sito ufficiale. Le domande dovranno pervenire al club inglese entro il 22 aprile e sarà necessario essere in possesso del patentino UEFA A, di quello per allenare squadre affiliate alla Football Association e poi una serie di cosiddette soft skills che vanno dalla capacità di gestire un ambiente di elevata professionalità alla capacità comunicativa passando per la capacità di scoprire nuovi talenti che possano far parte della squadra in ottica futura. Scontata la disponibilità a lavorare nei weekend e quella a viaggiare, mentre la paga dipenderà dal livello d'esperienza del prescelto che avrà come benefit il piano pensionistico per i dipendenti dei Red Devils, 25 giorni di ferie l'anno retribuite e l'assicurazione contro infortuni sul lavoro.