Nelle prossime ore l'ex velocista Usain Bolt deciderà il proprio futuro e il club calcistici che si sono mossi per il giamaicano sono davvero tanti. Secondo il The Sun, però, un club sembra in vantaggio rispetto agli altri. Si tratta del Dorados, società messicana allenata da Diego Armando Maradona.