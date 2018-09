Utrecht, c'è l'affascinante ipotesi Advocaat per la panchina del club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la separazione da Jean-Paul de Jong, in casa FC Utrecht, secondo il Telegraaf, ci sarebbe l'affascinante ipotesi Dick Advocaat per la successione. L'ex ct sarebbe il primo candidato della dirigenza: il presidente Frans van Seumeren e il dt Jordy Zuidam pensano infatti di fargli un'offerta per convincerlo ad accettare.