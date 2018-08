Valencia, Guedes: "La mia idea è sempre stata quella di giocare qua"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Gonçalo Guedes è tornato al Valencia, col club spagnolo che nelle scorse ore aveva ufficializzato l'accordo col PSG. Queste le prime parole di Guedes all'arrivo a Valencia: "Non mi aspettavo di vedere così tanta gente al mio arrivo, ora ho solo voglia di allenarmi e tornare a giocare. Sono stati giorni difficili per me, volevo tornare al Valencia e al mio agente ho detto proprio questo. Abbiamo fatto di tutto per far sì che succedesse e ora sono molto felice".