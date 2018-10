Valencia, il Mestalla è nemico: ancora nessuna vittoria in casa

© foto di Pietro Mazzara

Altro che mura amiche, questa volta dobbiamo parlare di mura nemiche. Il Valencia infatti non è ancora riuscita ad ottenere una vittoria in casa al Mestalla e anche contro il Leganes non è ancora oltre l'1-1. La squadra di Marcelino in cinque gare di campionato nel suo stadio hanno conquistato solo pareggi: quattro 1-1 contro Atletico Madrid, Celta, Barcellona e Leganes e uno 0-0 contro il Betis Siviglia. In Champions League invece è arrivata una sconfitta nella sfida contro la Juventus. E i tifosi aspettano ancora la prima vittoria...