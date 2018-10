Valencia, Marcelino al contrattacco: "Periodo duro ma nessuna crisi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nessuna crisi ma i giocatori soffrono perché non stanno vincendo". A parlare è Marcelino, tecnico del Valencia, alla vigilia della gara contro l'Athletic Club de Bilbao e dopo quella di Champions League con lo Young Boys nel girone della Juventus. "Dopo una stagione di risultati come la scorsa, può starci un periodo così. Però non parlate di crisi: non abbiamo perso la forma, non siamo inferiore ai nostri rivali. La situazione è negativa, inattesa, è vero, ma è una questione mentale e non altro".