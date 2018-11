Valencia, Marcelino: "Con lo Young Boys è obbligatorio vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Valencia Marcelino Garcia Toral ha presentato così in conferenza stampa la gara di Champions in programma domani contro lo Young Boys: "Dobbiamo assolutamente vincere per restare in corsa e assicurarci almeno il terzo posto nel nostro gruppo. Proviamoci tutti insieme, squadra, tifosi e giornalisti. Se poi non ci riusciremo, accetteremo le critiche. Dobbiamo essere positivi, la rosa soffre per questo momento difficile e dimostra ogni giorno di voler voltare pagina. Sono convinto che ce la faremo presto. Paura di un esonero? Sento massima fiducia da parte del club. So che il Valencia è una società esigente, lo sapevo quando sono arrivato qua, ma resto tranquillo e sento che torneremo a vincere".