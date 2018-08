Valencia, Marcelino: "Di gran lunga superiori all'Atletico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Valencia, Marcelino, dopo il pareggio contro l'Atletico Madrid, parla così in conferenza stampa: "Siamo stati di gran lunga superiori all'Atletico, molto orgoglioso della mia squadra. Siamo stati molto più vicini di loro alla vittoria. Spero che sia un buon viatico per il proseguimento della stagione. Daremo sempre tutto in ogni gara per cercare di vincerla. Dobbiamo, però, essre sempre umili e prudenti e dimostrare di essere una grande squadra".