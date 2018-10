Valencia, Marcelino: "Dominio totale ma non riusciamo a segnare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solo 1-1 per il Valencia che continua a pareggiare in campionato. Tuttavia Marcelino ha spiegato che si tratta di un risultato immeritato: "Il nostro dominio durante la partita è stato totale. Abbiamo concesso un rigore evitabile, abbiamo avuto 10 minuti difficili e abbiamo avuto ancora molte occasioni. Abbiamo dominato la partita molto chiaramente, non abbiamo concesso nulla, ma è vero che non trasformiamo quel dominio in occasioni da gol perché è difficile per noi sfruttare l'ultimo passaggio, superare i difensori e segnare".