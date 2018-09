© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcelino Garcia Toral, tecnico del Valencia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Betis. Gli spagnoli affronteranno la Juventus nella prima giornata della fase a gironi di Champions: "Turnover? Questa partita è importante e faremo il massimo per vincere. I giocatori non devono pensare al prossimo impegno. Abbiamo una rosa che ci permette di essere competitivi in ogni posizione. La Champions è un premio per la scorsa stagione ma non vogliamo distrazioni. Dobbiamo dimostrare di essere un grande club e cercare di arrivare quarti in campionato, quindi servirà la massima attenzione sul Betis. Garay? Speriamo di riaverlo presto con noi, ma non sappiamo quando tornerà a disposizione. Kondogbia sta bene, se non ci saranno complicazioni sarà disponibile. Guedes potrebbe essere convocato, ha voglia di giocare".