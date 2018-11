Valencia, Marcelino: "Ora siamo vivi, possiamo giocarci la qualificazione"

Marcelino Garcia Toral, allenatore del Valencia, dopo il successo in Champions League contro lo Young Boys - nello stesso girone della Juventus - è intervenuto ai microfoni di Movistar+: "E' una iniezione di fiducia importante per noi, così cresce la nostra autostima. Con questi tre punti siamo vivi. E' la prima vittoria al Mestalla, l'attendevamo con ansia e ci permette di competere ancora. I calciatori hanno ricevuto il giusto premio per quanto fatto vedere in campo. Santi Mina? Lavora tanto e viene ripagato dalla doppietta. In campo dà sempre tutto, siamo molto felici di averlo con noi".