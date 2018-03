Valencia, Marcelino: "Orgoglioso di noi, oggi grande primo tempo"

Marcelino, tecnico del Valencia, ha commentato così la vittoria per 3-1 in campionato contro l'Alaves: "Abbiamo giocato un primo tempo straordinario e nel complesso siamo orgogliosi della prestazione. In generale questa squadra mi è piaciuta tutto l'anno. Non ho alcuna ossessione per il record di punti, la nostra testa è già rivolta al Leganes. Coquelin? La squadra ha risentito del suo infortunio, ieri ero molto triste.