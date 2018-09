Valencia, Marcelino: "Serata dura, i rigori ci hanno condannato"

Marcelino, tecnico del Valencia, ha commentato così la sconfitta per 2-0 contro la Juventus: "Abbiamo avuto un paio di occasioni per segnare, ma è stata dura digerire il primo rigore al 45'. Poi, ad inizio ripresa, è arrivato il secondo penalty che ci ha condannato. Contro una squadra così corta ed esperta è stata dura rientrare in partita. Espulsione di Ronaldo? Non ho visto il contatto, sono rimasto colpito dalla sue lacrime: diceva di non aver fatto nulla".