Valencia, Neto: "Volevamo la vittoria con lo United. Ma abbiamo lottato"

Il portiere del Valencia, l'ex viola e bianconero Neto, è stato uno dei protagonisti del pari del Valencia contro il Manchester United in Champions. "E' stata una buona partita contro un avversario molto difficile. Siamo riusciti a fare il nostro gioco - ha detto - volevamo la vittoria ma non sempre si ottime ciò che si vuole. E' stato comunque significativo il nostro sacrificio così come è stata importante la capacità di lottare".