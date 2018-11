Valencia, Parejo: "Felici di aver vinto su un campo difficile. I gol arriveranno"

© foto di J.M.Colomo

Dopo oltre un mese il Valencia è tornato alla vittoria in campionato battendo 1-0 il Getafe in trasferta. Un successo molto importante per la squadra di Marcelino, come spiegato da Nico Parejo: "Siamo felici di aver vinto in un campo difficile. Ogni volta che gioco per questo club è motivo di soddisfazione e sono felice di aver segnato. L'importante è che il gol sia servito per raggiungere i tre punti. Mancano i gol degli attaccanti? È vero che l'anno scorso abbiamo segnato più gol, ma è una questione di tempo. Dobbiamo insistere e non mollare perché non ho dubbi e so che i nostri attaccanti segneranno molti gol".