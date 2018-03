Valencia, piace Pjaca ma non solo: nel mirino tre in uscita dallo United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Marko Pjaca (22), attaccante di proprietà della Juventus ora allo Schalke 04. Il Valencia cerca calciatori di un certo spessore per la prossima stagione, con i taronges che sembrano sempre più vicini al ritorno in Champions League. Mundo Deportivo scrive che la dirigenza del club spagnolo segue anche Matteo Darmian (28), Marouane Fellaini (30) e Ander Herrera (28), tutti in uscita dal Manchester United.