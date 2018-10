Valencia, Piccini: "Non vivo su Marte. So di dover migliorare molto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno del Valencia Cristiano Piccini ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo soffermandosi sul suo inizio di stagione: "So bene di dover lavorare e migliorare molto, ma in ogni mia esperienza ho sempre dato tutto per conquistarmi l'affetto dei tifosi. Non vivo su Marte, so che l'errore contro l'Espanyol ha avuto ripercussioni e le critiche sono normali. Io però voglio trasformare le critiche in applausi".