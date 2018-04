Valencia, pronto l'assalto a Iago Aspas del Celta Vigo: pronti 40 milioni

© foto di J.M.Colomo

Se in uscita Rodrigo fa gola a tanti, Atletico Madrid in primis, il Valencia pensa già al possibile sostituto per non farsi trovare impreparato nell'anno del ritorno in Champions League. Come riporta Radio Onda Cero, in caso di addio dell'attaccante ispano-brasiliano, i murciélagos punterebbero sul cannoniere del Celta Vigo Iago Aspas con un'offerta da ben 40 milioni di euro. Il classe '87 ha realizzato ben 20 reti e 5 assist finora in questa stagione.