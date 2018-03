Valencia, rebus Vietto: i taronges decideranno se riscattarlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha segnato un solo gol in campionato e tre in Copa del Rey nel giro di due mesi, ma Luciano Vietto (24) non è certo di proseguire la sua carriera tra le file del Valencia. L'attaccante arrivato a gennaio al Mestalla dall'Atletico Madrid, infatti, non ha convinto appieno la dirigenza dei taronges che aspetterà il finale di stagione prima di prendere una decisione sul futuro dell'ex Villarreal. Il Valencia, per acquistare Vietto a titolo definitivo, dovrebbe versare 14 milioni di euro nelle casse dei colchoneros.