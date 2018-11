Valencia, Soler avvisa Juve e United: "Possiamo ancora qualificarci"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Valencia Carlos Soler, intervistato in zona mista dopo il gol e la vittoria contro lo Young Boys, ha mostrato grande fiducia riguardo alla qualificazione dei pipistrelli alle fasi finali di Champions: "Mi importa più del lavoro della squadra che del mio gol. L'altro giorno col Girona non abbiamo ottenuto il premio che meritavamo, stavolta però per fortuna è arrivato. Abbiamo ancora la chance di andare avanti e lotteremo per farlo. Tutto è più facile con la spinta dei nostri tifosi, anche contro lo Young Boys sono stati importantissimi". Lo riporta Super Deporte.