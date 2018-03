Valencia, tegola per Marcelino: finisce qui la stagione di Coquelin

© foto di Federico De Luca

Stagione finita per Francis Coquelin. Il centrocampista del Valencia, che finora aveva collezionato undici presenze e un gol tra Liga e Copa del Rey, nell'allenamento di oggi ha infatti rimediato la rottura del tendine d'Achille. Una brutta notizia per i murciélagos, visto l'ottimo rendimento del classe '91, costretto adesso a fermarsi per circa sei mesi.