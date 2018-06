Valencia, Vietto non verrà riscattato. L'attaccante torna all'Atletico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Valencia ha deciso di non esercitare l'opzione di acquisto per Luciano Vietto. Il club spagnolo avrebbe dovuto versare nella casse dell'Atletico Madrid 15 milioni di euro, ma le prestazioni dell'argentino non hanno convinto. L'attaccante, che ha un contratto con i colchoneros fino al 2021 tornerà quindi nella capitale. Lo riporta Marca.