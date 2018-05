Valencia, Zaza: "Spero che non sia stata la mia ultima gara qui"

© foto di LAZARO

Gol ed esultanza quasi d'addio per Simone Zaza che ha contribuito alla vittoria del Valencia per 2-1 contro il La Coruna salutando poi con grande affetto il Mestalla. "Sono contento perché ogni volta che segno sono contento, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e ci siamo goduti questa partita. Se posso dire che questa non è stata la mia ultima partita con Valencia? Penso di no, spero di no".