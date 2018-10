Valladolid, Verde sicuro: "Spero di essere riscattato"

Steven Zhang è un figlio di papà. Mica con accezione negativa, beninteso, perché nascere col sangue di chi dorme sui milioni non è colpa ma arma da saper sfruttare al meglio. Ha ventisette anni e, come ogni ventisettenne che si rispetti, ama le cose dei ventisettenni. Solo che invece...

L'Inter del futuro: il modello di Steven Zhang si chiama Juventus. Gattuso come Montella: Maldini e Leonardo come Mirabelli e Fassone. Intanto Perez chiama Conte che resta il sogno di Singer

Perugia, Melchiorri al 45': "Non meritavamo di subire il pareggio"

Padova, Bisoli: "Partita intelligente, questo è lo spirito per salvarsi"

Verona-Perugia 2-1, Di Carmine condanna la sua ex squadra

Benevento, Di Chiara: "Ringrazio presidente e tifosi, non voglio deluderli"

Foggia, Tonucci: "Pensavo di avere la vittoria in tasca, peccato"

Foggia, Deli: "Dispiace per il pari, ora testa al Cittadella"

Benevento, Gyamfi: "Felice per questa chance e la vittoria"

"Spero di essere riscattato perché qui sto molto bene, nella città, nella squadra, è come se fossi a casa. Non ho ancora parlato con il club perché ci siamo visti soltanto quando sono arrivato, io però voglio segnare più gol".

Dopo il suo primo gol con il Valladolid nella gara contro l'Espanyol, l'attaccante Daniele Verde , in prestito dalla Roma, ha parlato a El Norte Castilla:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy