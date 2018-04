Vazquez: "Siviglia merita rispetto. Ai quarti Champions per meriti nostri"

Il trequartista del Siviglia, Franco Vazquez, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern: "Bisogna avere rispetto del Siviglia perché se siamo qui è per merito nostro, nessuno ci ha regalato nulla e abbiamo ancora possibilità per andare avanti. Il Bayern è un avversario duro, ma noi dovremo fare la nostra partita".