Veron: "Da quando Ferguson ha lasciato lo United non trova la strada"

Stilettata di Juan Sebastian Veron al Manchester United, sua ex squadra. L'argentino, oggi presidente dell'Estudiantes, ha dichiarato a margine dell'evento Soccerex a Miami: "Da quando Ferguson se ne è andato, lo United non ha trovato la sua strada. Ci sono stati tanti cambi in corsa mentre il Manchester City ha trovato la sua idea di calcio. Mourinho è un gran tecnico però è evidente che lo United non abbia trovato la guida adeguata dopo Ferguson".