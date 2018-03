Verratti: "Col Real eravamo convinti di passare. Io al Barça? Falsità"

© foto di J.M.Colomo

Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della delusione per l'eliminazione dalla Champions League e delle voci di mercato che lo hanno accostato al Barcellona: "A caldo emerge sempre di più la delusione. Il Real è forte ma eravamo convinti di passare. Non siamo così distanti, gli episodi fanno la differenza. Neymar? La sua assenza è come quella di Messi per il Barcellona: sono giocatori che fanno il 30% di una squadra. Siamo fortunati ad averlo con noi, è costato tanto perché è un fenomeno. Si somiglia con Ibrahimovic, è un leader, trascina i compagni e si allena al massimo. Con lui è tutto più facile.

Resterà a Parigi?

"Raiola non mi ha offerto al Barcellona, è una falsità. Ho deciso di restare, voglio vincere con un club che mi ha permesso di crescere anche come uomo. Condivido il progetto ambizioso".