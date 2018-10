Vidal: "Dopo il Barcellona mi piacerebbe giocare in Messico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista cileno Arturo Vidal sembra avere già le idee chiare per il post-Barcellona: "Mi piacerebbe giocare in Messico. L'América per esempio sarebbe una buona opzione, ha un'ottima squadra. Preferisco affrontare la realtà quotidiana, ma lascio aperte le porte a possibilità importanti per il mio futuro. E il Messico è sicuramente un Paese che apprezzo". Lo riporta Univisión.