Vidic esalta CR7: "Giocatori così sono essenziali, dei modelli per tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Così Nemanja Vidic, difensore icona del Manchester United nei tempi recenti, ora con le scarpette già appese al chiodo, ha parlato di Cristiano Ronaldo e dell'impatto dei giocatori come lui in uno spogliatoio, nelle parole raccolte anche dal Mirror. "Certi giocatori sono essenziali in una squadra. Non sono mai soddisfatti, vogliono migliorarsi, sono necessari in una big. e diventano dei modelli per tutti. Sono dei professionisti e diventano dei riferimenti per tutti".