Vieira: "Un giorno potrebbe interessarmi allenare l'Arsenal, non ora"

L'attuale tecnico del Ney York FC Patrick Vieira ha commentato ai taccuini de L'Equipe le voci circa l'interessamento dell'Arsenal: "Diciamo che un giorno potrebbe interessarmi. Ma un giorno. Non posso dire altro perchè non c'è nulla da dire in proposito e non voglio offendere Wenger, che adoro e verso cui ho molto rispetto. So che sta soffrendo molto per i risultati di oggi, ancora di più quando ascolta cosa dicono i suoi ex giocatori".