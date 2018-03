Viktoria Plzen, Vrba: "Sporting con più qualità, hanno meritato la vittoria"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ha parlato così Pavel Vrba, tecnico del Viktoria Plzen, dopo la sconfitta per 2-0 a Lisbona contro lo Sporting nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. "Dall'inizio la nostra intenzione era quella di essere pazienti ammetto però che lo Sporting ha giocato molto meglio e la rete in avvio di ripresa ha complicato tutto. Non ho la sfera di cristallo in vista della gara di ritorno ma loro partono da due reti di vantaggio poi se vediamo i calciatori a loro disposizione notiamo la qualità della rosa portoghese".