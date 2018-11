Villarreal, Fornals può finire in Premier: Emery lo vuole all'Arsenal

© foto di J.M.Colomo

Pablo Fornals (22) è nel mirino dell'Arsenal. Il The Sun scrive che il trequartista del Villarreal rappresenta uno degli obiettivi di Unai Emery per la prossima stagione, con i gunners pronti a offrire venti milioni di sterline al submarino amarillo per il calciatore classe '96. L'ex Malaga - si legge sul giornale inglese - è felice tra le file del Villarreal ma sarebbe disposto a salutare la Liga per approdare in un club di rango superiore.