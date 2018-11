Villas-Boas: "Quando ero al Tottenham ho detto no al PSG: che errore"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'ex allenatore del Tottenham, André Villas-Boas ha ammesso di aver rifiutato una proposta del PSG mentre era sulla panchina degli Spurs: "La prima stagione al Tottenham è stata magnifica sotto tutti gli aspetti. Avevamo una squadra "corta" in termini di profondità, ma un grande spirito e tanta volontà- Abbiamo raccolto il maggior numero di punti nella storia degli Spurs con un incredibile Bale che giocava dietro Adebayor dove era libero di muoversi, ma anche con Lennon e Walker che ci hanno permesso di fare un buon contropiede con il 4-4-2. Ho ricevuto un'offerta da Paris Saint-Germain, che mi voleva, ma ho detto di no per amore del Tottenham. Forse è stato un errore".