Vinicius aspetta il Real Madrid: "Già mi vedo esultare insieme a Ronaldo"

© foto di J.M.Colomo

È iniziato il conto alla rovescia di Vinicius Junior. Il giovane attaccante del Flamengo, già acquistato dal Real Madrid, ha parlato così del suo futuro in maglia merengue: "Quando ho visto la rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juve, mi ha fatto effetto pensare che un giorno giocherò con uno dei migliori calciatori della storia. Già mi immagino mentre festeggio un gol insieme a lui. Futuro? Non so quando inizierò a giocare nel Real, non dipende da me". Lo riporta il canale YouTube Segue o Baile.