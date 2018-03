Watford, Deulofeu: "Addio al Barça tutta colpa mia, l'ho detto a Valverde"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In un'intervista rilasciata a La Cadena Cope, il giocatore del Watford Gerard Deulofeu ha parlato dell'addio al Barcellona: "La maggior parte della colpa è mia, alla fine, sono io che dovrei guadagnarmi il posto per giocare di più, penso di aver giocato meglio quando non sono partito titolare, so di non aver mostrato il mio livello, credo in me stesso più di chiunque altro, ma ammetto che non sono stato continuo. Valverde? Ho detto al mister quando sono andato via in prestito: gran parte della colpa è mia perché tu mi hai dato le opportunità che volevo".