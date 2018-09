Harry the Hornet non è più la mascotte del Watford. O almeno, dentro al costume non ci sarà più Gareth Evans, storico interprete del ruolo. A darne notizia è lo stesso Evans su Twitter e la colpa delle dimissioni sembra essere (almeno secondo i tabloid) di Roy Hodgson. Il tecnico ha parlato prima della sfida del suo Crystal Palace contro il Watford, riferendosi alla gara fra i club del 2016 quando Harry the Hornet prese in giro Wilfried Zaha dopo un'ammonizione per simulazione. "Una vergognosa provocazione", il messaggio verso quella che è considerata la mascotte più simpatica della Premier. O meglio era, almeno fino a ieri.

I have officially stepped away from being the Match Day Mascot at #watfordfc my decision, proud of what I have achieved, the memories made and the experiences I’ve had - I was privileged and now heavy hearted also. Love you Harry! 🐝💛⚽️

The man behind Watford FC​'s Harry the Hornet has retired! Here's a throwback to his most famous moment in 2016 🐝

Where he left Wilfried Zaha FUMING after diving in front of him 😂🎣 pic.twitter.com/kjjRUsWHM1

