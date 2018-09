Watford riacciuffato dal Fulham: a Craven Cottage finisce 1-1

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il Fulham pareggia col Watford nell'anticipo della sesta giornata di Premier. I padroni di casa, passati in svantaggio al 2' a causa del gol di Gray, hanno infatti trovato l'1-1 al 78' con Mitrovic. Primo pareggio per la squadra di mister Javi Gracia, che raggiunge 13 punti in classifica dopo la sconfitta col Manchester United della scorsa settimana. Fulham, invece, ancora a quota 5.

Il programma completo della sesta giornata di Premier League

22/09 13:30 Fulham-Watford 1-1

22/09 16:00 Burnley-Bournemouth

22/09 16:00 Cardiff-Manchester City

22/09 16:00 Crystal Palace-Newcastle

22/09 16:00 Leicester-Huddersfield

22/09 16:00 Liverpool-Southampton

22/09 16:00 Manchester Utd-Wolves

22/09 18:30 Brighton-Tottenham

23/09 14:30 West Ham-Chelsea

23/09 17:00 Arsenal-Everton