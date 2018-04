Watzke: "Auguro il meglio a Tuchel per la sua nuova panchina"

© foto di Imago/Image Sport

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Joachim Watzke, sotterra l'ascia di guerra con Thomas Tuchel, augurando al tecnico il meglio per la sua nuova esperienza. L'ex allenatore del BVB, andato via per divergenze con lo stesso Watzke, è vicino alla panchina del Paris Saint-Germain ma anche il Chelsea è sulle sue tracce: "Gli auguro il meglio e lo considero un esperto eccezionale. Dovesse vincere il suo secondo trofeo altrove, dopo quello vinto al Borussia Dortmund, ne sarei felice".