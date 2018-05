WBA, la retrocessione in Championship porta occasioni in Serie A

La retrocessione del West Bromwich Albion apre nuove prospettive di mercato che possono coinvolgere anche la Serie A. I baggies perderanno sicuramente Krychowiak e Sturridge, che torneranno rispettivamente al Paris Saint-Germain e al Liverpool. Da valutare il futuro di entrambi: il polacco non rientrava nei piani di Emery ma dal prossimo anno al PSG ci sarà Thomas Tuchel. Klopp invece non si schioderà da Liverpool e Sturridge, già accostato in estate ad alcuni nostri club, potrebbe tornare di moda.

Due pezzi pregiati di proprietà del WBA sono Rondon e Chadli. Il venezuelano ha rinunciato alla Champions League con lo Zenit per misurarsi nel campionato inglese ed è difficile che accetti a 28 anni il declassamento in Championship. La Serie A può essere un'opzione ma in Premier si sono già mossi (vedi Cardiff e Crystal Palace).

Il belga potrebbe essere l'occasione per la nostra Serie A: il Napoli ha pensato a lui e potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose. Nell'estate del 2016 i baggies l'hanno pagato 15 milioni e solo un anno fa chiedevano il doppio per un'eventuale cessione. La situazione ora cambia drasticamente.