WBA-Liverpool, turnover per Klopp: fuori Firmino e Chamberlain

Alle 13.30 il Liverpool scenderà in campo contro il WBA, gara valida per il 35° turno di Premier League. Klopp rinuncia a Firmino, Chamberlain e Mignolet, ma schiera dal primo minuto Momo Salah e Manè, visto che i Reds sono in piena lotta per un posto per la prossima Champions League.

WBA (4-4-1-1) - Foster; Nyom, Dawson, Hegazy, Gibbs; Phillips, Livermore, Brunt, McClean; Jesè Rodriguez; Rondon.

Liverpool (4-3-3) - Karius; Gomez, van Dijk, Klavan, Moreno; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Ings, Manè.