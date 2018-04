Wembley in vendita: 800 milioni di sterline per una squadra di NFL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dai media inglesi, il proprietario del Fulham Shahid Khan, è intenzionato ad acquistare lo stadio di Wembley. Un acquisto che però non verrebbe utilizzato per il mondo del calcio, ma bensì per creare la prima franchigia NFL (Football americano) fuori dagli States. Il proprietario dei bianconeri londinesi infatti, è anche proprietario dei Jacksonville Jaguar, che diventerebbero così i padroni di casa dello storico impianto inglese. Un investimento da 800 milioni di sterline, che finirebbero così nelle casse dell'FA. La Nazionale inglese a questo punto tornerebbe a disputare le gare in giro per l'Inghilterra mentre le gare conclusive della FA Cup verrebbero comunque disputate ancora a Wembley.