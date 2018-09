Wenger aspetta l'offerta giusta per ripartire: "Non voglio lasciare il calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quasi 70 anni (68), ma nessuna voglia di ritirarsi dal calcio. Lo ha confermato lo stesso Arsene Wenger, intervistato da L'Est Republicain: "Per adesso non ho pensato molto al mio futuro. Sono concentrato su altre questioni, ma posso confermare che non mi sono ritirato dal calcio". Wenger, che ha salutato l'Arsenal qualche mese fa, starebbe quindi solamente aspettando l'offerta giusta per ripartire.