Werder Brema, 2-0 al Wolfsburg nell'anticipo e primo posto col Dortmund

Il Werder Brema si impone 2-0 sul Wolfsburg nell'anticipo del settimo turno di Bundesliga. Reti di Klaassen al 35' ed Eggestein all'86' per il quarto successo in questo campionato dei padroni di casa, che raggiungono momentaneamente il Borussia Dortmund in vetta alla classifica con quattordici punti. Wolfsburg, invece, settimo con nove lunghezze.

Il programma completo del settimo turno di Bundes

05/10 20:30 Werder Brema-Wolfsburg 2-0

06/10 15:30 Dortmund-Augusta

06/10 15:30 Dusseldorf-Schalke

06/10 15:30 Hannover-Stoccarda

06/10 15:30 Magonza-Hertha

06/10 18:30 Bayern-Monchengladbach

07/10 13:30 Friburgo-Leverkusen

07/10 15:30 Hoffenheim-Francoforte

07/10 18:00 RB Lipsia-Norimberga