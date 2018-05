West Ham, anche Enzo Maresca nello staff di Pellegrini

© foto di Federico Gaetano

Con Manuel Pellegrini sulla panchina del West Ham ci sarà anche Enzo Maresca. A riportarlo è Sky Sport che spiega come l'ex centrocampista sia in procinto di lasciare il Siviglia (dove gli era stata offerta la panchina della squadra B) per firmare un triennale con gli Hammers come assistente di Manuel Pellegrini.