West Ham, Collins avvisato via mail dell'addio dopo undici stagioni

Interrompere un rapporto durato oltre undici anni via mail non vi sembra proprio il modo migliore? Ditelo a James Collins, difensore 34 enne del West Ham. Dopo undici stagioni di militanza nelle schiere degli Hammers infatti il roccioso difensore centrale gallese si è visto recapitare via posta elettronica la comunicazione del club: "Non rientrerai nei piani societari per la stagione 2018/19". Lo riferisce il Mirror.