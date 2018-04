West Ham, dopo i Mondiali Chicharito Hernandez saluterà

© foto di Image Sport

Chicharito Hernandez lascerà il West Ham a fine stagione. Lo riporta il Daily Star secondo il quale l'attaccante messicano cambierà aria dopo i Mondiali, soprattutto per non essere entrato nelle grazie di David Moyes, subentrato a stagione in corso a Slaven Bilic. In questa stagione per Hernandez sole 7 reti in 29 partite.