West Ham, Moyes: "Vorrei restare ma solo con obiettivi comuni"

© foto di Imago/Image Sport

David Moyes, allenatore del West Ham, ha parlato al London Evening Standard, anche del proprio futuro: "Abbiamo fatto ciò che dovevamo, ovvero mantenere questo grande club in Premier League. Ma non andrò in campo domenica festeggiando questo risultato, perché io voglio puntare molto più in alto. Il mio contratto scadrà molto presto, se riusciremo a fissare degli obiettivi comuni però, mi piacerebbe molto restare al West Ham perché ritengo che siamo sulla buona strada".